Священный синод РПЦ проведет 15 октября первое в истории заседание за пределами России
15 октября 2018 09:16
111
Священный синод Русской православной церкви проведет сегодня первое в истории заседание за пределами России. Ожидается, что ключевой темой встречи в Минске станет оценка решений Константинопольского патриархата относительно предоставления автокефалии Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков.
Ранее предстоятель РПЦ Кирилл выразил надежду, что религиозный кризис на Украине будет преодолен мирным путем, а православная церковь сохранит свое единство. Отмечалось также, что в случае принятия положительного решения по автокефалии на Украине Русская православная церковь будет вынуждена полностью разорвать евхаристическое общение с Константинополем.
Ранее Константинопольский патриархат на заседании синода подтвердил решение о предоставлении автокефалии Церкви Украины, и отменил указ, подписанный в 1686 году о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух украинских неканонических церквей.
Кроме того, было объявлено о желании вернуть Киевскую митрополию под юрисдикцию Вселенского патриархата. В РПЦ, а также ряде поместных православных церквей рассматривают эти решения как незаконные, способные привести к серьезному расколу внутри православия, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
247
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
305
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
314
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
695
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
588
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
981
Фоторепортажи
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
610
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1077
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1113
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2199
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1623
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1798
Мероприятия
СОУНБ приглашает в лекторий «Шедевры мирового кино» на просмотр и обсуждение фильма Альфреда Хичкока «Головокружение»