Суд приговорил браконьера к ежемесячному просмотру "Бэмби"
18 декабря 2018 10:16
120
Ежемесячный просмотр диснеевского мультфильма "Бэмби" станет частью наказания для браконьера из штата Миссури в США. 29-летнего Дэвида Берри — младшего приговорили к году тюрьмы за убийство сотен оленей. Об этом сообщает Springfield News-Leader.
Отмечается, что мужчина незаконно охотился в течение трёх лет со своими сообщниками. Сотрудники Департамента охраны природы называют этот случай браконьерства одним из крупнейших в истории США. Обвинители заявляют, что Берри и его сообщники забирали только головы животных, а туши оставляли гнить в лесу.
Выбор "наказания" для мужчины объяснили тем, что мать оленёнка Бэмби по сюжету как раз убили охотники, пишет Лайф.
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1716
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
644
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1022
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
917
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
636
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
610
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1158
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1027
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1399
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1796
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1885
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3105
Мероприятия