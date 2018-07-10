Субмарина для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, готова
10 июля 2018 09:10
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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, готова.
"Она сделана из частей ракет и названа "Лесной вепрь" в честь футбольной команды детей", – написал Маск в Твиттере. Он добавил, что оставит субмарину в Таиланде, так как она может понадобиться в будущем.
Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды "Лесные вепри" и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода.
В пещере остаются четыре ребенка и тренер. Операция по спасению продолжается, передает Радио Маяк.
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