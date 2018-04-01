Стивена Хокинга проводили в последний путь в Кембридже
1 апреля 2018 10:23
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Английского физика-теоретика Стивена Хокинга накануне проводили в последний путь в Кембридже, где он проработал более 50 лет. Проститься с ученым пришли актер Эдди Редмэйн, исполнивший главную роль в оскароносном фильме "Вселенная Стивена Хокинга".
На церемонии был глава компаний SpaceX Илон Маск, гитарист группы Queen, астрофизик Брайан Мэй, драматург Алан Беннетт, а также родственники и близкие профессора. Сотни человек наблюдали за ходом церемонии на улицах Кембриджа, встречая гроб с телом Хокинга аплодисментами.
Ученого решили похоронить в лондонском Вестминстерском аббатстве рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Стивен Хокинг скончался 14 марта на 78 году жизни. Основной областью его научных изысканий была космология и квантовая гравитация, много времени он уделил изучению черных дыр, передает Радио Маяк
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