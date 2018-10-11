Я нашел ошибку
Главные новости: 
Новый УАЗ "Патриот" получит китайскую трансмиссию
Стало известно, когда Virgin Galactic впервые запустит туристов в космос
В связи с проведением работ по устранению коммунальной аварии.
В Самаре временно меняется схема движения автобусов, следующих по ул. Ново-Садовая
По данным полиции, молодой человек нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и изнасилование.
В Самаре пенсионер получил ножевое ранение от 28-летнего собутыльника в собственном доме
На форуме "Россия - спортивная держава" воспитанница клуба "Лада" Ирина Близнова получила статус официального посла комплекса "ГТО"
В Самарской области погода станет хуже
Квартал с Вальдорфской школой в Самаре выставили на торги
Путина попросили отложить изменение тарифов ОСАГО
сегодня  Четверг, 11 октября, 15:17
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/10:
USD 66.18
-0.22
EUR 76.07
-0.14
Искать
Новости /  В мире  

Стало известно, когда Virgin Galactic впервые запустит туристов в космос

11 октября 2018 11:58
79
Стало известно, когда Virgin Galactic впервые запустит туристов в космос
Владелец компании — британский предприниматель Ричард Брэнсон — выразил надежду, что и сам ненадолго покинет Землю.

Британский предприниматель, владелец компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон заявил, что первая космическая миссия состоится уже в ближайшие несколько недель.

В интервью телеканалу CNBC Брэнсон рассказал, что рассчитывает принять участие в первом полёте, после чего компания займётся космическим туризмом.

Билет в космос обойдётся желающим в 250 тысяч долларов. Миллиардер отметил, что в дальнейшем рассчитывает на снижение стоимости такой услуги до 40–50 тысяч долларов.

Напомним, в мае нынешнего года Virgin Galactic успешно провела испытание своего туристического суборбитального корабля SpaceShipTwo модели Unity, пишет Лайф.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
216
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
224
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
601
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
503
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
898
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15928
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
527
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1048
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1074
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2143
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1564
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1735
Весь список

Мероприятия
В Самарской области состоится автопробег в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Сегодня в селе Верхнесьезжее прошло мероприятие в рамках вероссийской акция "ДоброВСело"
Выставка Александра Васильева «Кино и мода» откроется в Музее Модерна
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда