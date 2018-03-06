Созданы кеды, которые могут заказывать пиццу
6 марта 2018 12:18
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Крупные компании продолжают удивлять потребителей. Пиццерия Pizza Hut выпустила смарт-кеды Pie Tops II.
Их главная «фишка» — можно заказать пиццу. Кеды соединяются по Bluetooth с приложением Pizza Hut для совершения заказа одним нажатием.
Схема работы простая:
1. Создаёте аккаунт в Pizza Hut и выбираете любимую пиццу (делается один раз).
2. Нажимаете кнопку на «язычке» кроссовок.
3. Ждёте пиццу!
Приложение использует показания GPS-модуля с вашего смартфона и отображают вашу геопозицию курьеру.
Кроме того, в них есть ещё одна кнопка, которая соединяется с некоторыми телевизионными приставками. Нажав её, можно поставить видео на паузу, пишет iphones.ru.
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