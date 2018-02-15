Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
15 февраля 2018 13:42
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На Олимпийских играх в Пхенчхане состоялся первый в мире горнолыжный турнир Edge of Robot: Ski Robot Challenge. В нем приняло участие восемь роботехнических команд из разных университетов и частных компаний.
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. Требования к роботам были такие: они должны были быть гуманоидным, уметь стоять на двух ногах, обладать «локтями», «коленями» и быть более 50 см в высоту.
Победителем стал самый большой из всех участников робот Taekwon V — его высота составляет 75 см.
Видео можно посмотреть здесь.
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