Собаки мирятся в разы реже своих собратьев-волков
6 июля 2018 09:41
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Ученые Мессерлинского исследовательского института Университета Вены выяснили, что собаки утратили способность быстро мириться друг с другом после конфликтов в отличие от своих собратьев-волков.
Согласно исследованиям, собаки после ссоры стараются не контактировать друг с другом, а в стае любые конфликты быстро проходят, иначе животным сложнее будет выживать.
Волкам требуется примерно 10 минут на то, чтобы снова находиться в обществе друг друга, а вот собаки за это время не успевают остыть и могут продолжить ссору.
При этом ссорятся собаки в семь раз реже, чем дикие хищники. Ученые считают, что инстинкт мириться псы утратили в результате жизни с человеком, с которым им важнее поддерживать отношения, пишут "Известия".
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