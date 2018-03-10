Сегодня разыграют 12 комплектов медалей в паралимпиаде в Пхенчхане
10 марта 2018 09:47
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12 комплектов медалей будут разыграны в субботу в первый соревновательный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся победители в биатлоне и горнолыжном спорте, пройдут первые матчи соревнований по следж-хоккею и кёрлингу на колясках.
Церемония открытия Паралимпиады состоялась накануне. В ней приняли участие 36 россиян. Флаг Международного паралимпийского комитета, с которым они прошли, нес южнокорейский волонтер. По причине отстранения национального комитета россияне на Играх в Пхёнчхане выступят под флагом МПК. Паралимпиада в Южной Корее продлится до 18-го марта.
Всего будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Эти Игры станут рекордными по числу участников – на них приехали 567 спортсменов из 49 стран, сообщает Радио Маяк.
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