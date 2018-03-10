Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области полицейские продолжают знакомить воспитанников госучреждений со службой в правоохранительных органах
В Самарской области полицейские продолжают знакомить воспитанников госучреждений со службой в правоохранительных органах
Нацпарк Самарская Лука запустил новые проекты В четырех ЭкоЧасах приняли участие более 80 человек.
Нацпарк Самарская Лука запустил новые проекты
Сегодня разыграют 12 комплектов медалей в паралимпиаде в Пхенчхане Церемония открытия Паралимпиады состоялась накануне.
Сегодня разыграют 12 комплектов медалей в паралимпиаде в Пхенчхане
"Союз-СТ-Б" со спутниками связи успешно стартовал с космодрома Куру
"Союз-СТ-Б" со спутниками связи успешно стартовал с космодрома Куру
Главный режиссер САТД им. М.Горького Валерий Гришко заявил, что считает «неприемлемым» поведение актеров театра «Современник» на гастролях.
Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре «сложной пьесой для самарского зрителя»
"Абсолютно пьяный" Михаил Ефремов вышел на сцену, сорвал спектакль и послал матом самарских зрителей
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого Инцидент произошел в декабре на улице Стара-Загора.
В Самаре задержали мужчину, избившего до смерти другого
Жительница Самарской области в порыве ревности до смерти избила подругу
Жительница Самарской области в порыве ревности до смерти избила подругу
сегодня  Суббота, 10 марта, 10:27
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/03:
USD 56.8
0.3
EUR 70.53
0.8
Искать
Новости /  В мире  

Сегодня разыграют 12 комплектов медалей в паралимпиаде в Пхенчхане

10 марта 2018 09:47
85
Сегодня разыграют 12 комплектов медалей в паралимпиаде в Пхенчхане Церемония открытия Паралимпиады состоялась накануне.
Церемония открытия Паралимпиады состоялась накануне.

12 комплектов медалей будут разыграны в субботу в первый соревновательный день Паралимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Определятся победители в биатлоне и горнолыжном спорте, пройдут первые матчи соревнований по следж-хоккею и кёрлингу на колясках.

Церемония открытия Паралимпиады состоялась накануне. В ней приняли участие 36 россиян. Флаг Международного паралимпийского комитета, с которым они прошли, нес южнокорейский волонтер. По причине отстранения национального комитета россияне на Играх в Пхёнчхане выступят под флагом МПК. Паралимпиада в Южной Корее продлится до 18-го марта.

Всего будут разыграны 80 комплектов медалей в шести видах спорта. Эти Игры станут рекордными по числу участников – на них приехали 567 спортсменов из 49 стран, сообщает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
636
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
584
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1183
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
777
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
848
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
2204
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1460
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
764
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3922
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2261
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2699
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2605
Весь список

Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»
Клуб «Треугольник» приглашает на обсуждение моноспектакля «Родимое пятно» по одноимённой пьесе Николая Коляды
Весь список
Популярное
за сегодня

Михаил Ефремов объяснил скандал на гастролях в Самаре «сложной пьесой для самарского зрителя»

439

"Союз-СТ-Б" со спутниками связи успешно стартовал с космодрома Куру

398

"Абсолютно пьяный" Михаил Ефремов вышел на сцену, сорвал спектакль и послал матом самарских зрителей

154
за неделю

В среду Самарскую область должен посетить кандидат в президенты РФ и действующий президент страны Владимир Путин

4685

Самарцы сняли на видео проезд президентского кортежа

3463

Константин Титов прокомментировал нелицеприятное высказывание о нем со стороны Михаила Горбачева

3191
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда