Саудовская Аравия устроит фейерверк почти в 1 млн залпов
23 сентября 2018 10:24
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Саудовская Аравия 23 сентября отметит 88-ю годовщину основания королевства масштабными праздничными мероприятиями и грандиозным фейерверком. Об этом сообщили в Центре по международным связям правительства.
Благодаря масштабному фейерверку Саудовская Аравия даже может попасть в Книгу рекордов Гиннесса, отмечает «РИА Новости». 55 установок по всей стране сделают 990 тыс. залпов.
Жителей королевства ожидает световое шоу. Кроме того, в Эр-Рияде выступит всемирно известный цирк Du Soleil, пишут "Известия".
С момента празднования прошлого Национального дня королевства Саудовская Аравия достигла прогресса в расширении прав женщин и стала более открытой для туристов.
21 сентября сообщалось, что впервые в истории королевства женщина стала телеведущей, а в 2017 году власти страны отменили многолетний запрет на вождение автомобиля для женщин.
В апреле в Эр-Рияде открылся первый за 40 лет кинотеатр.
Фото pixabay.com
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