Самый старый футболист в мире продлил контракт с клубом
12 января 2019 12:40
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Японский футболист Кадзуёси Миура — обладатель рекорда Гиннеса как самый возрастной действующий игрок и автор гола. И форвард намерен улучшить своё достижение. Футболист, которому в феврале исполнится 52 года, подписал новый контракт со своим клубом — "Иокогамой".
— Я продлил контракт на 2019-й год. Спасибо всем за поддержку, я вам очень благодарен. Я буду участвовать во множестве матчей и максимально выкладываться на тренировках, — заявил Миура.
Сезон-2019 станет для Миуры уже 34-м в профессиональной карьере. Он начал играть в футбол в 1986 году в бразильском "Сантосе", а с 2005 года выступает за "Иокогаму". С 1990-го по 2000-й Кадзу играл за сборную Японии, за которую провёл 89 матчей и забил 55 голов, пишет Лайф.
Фото: © twotter/FIFA.com
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