Samsung представила Galaxy Fold — смартфон со сгибаемым экраном и шестью камерами
21 февраля 2019 09:45
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Корпорация Samsung представила на презентации в Сан-Франциско свой первый складывающийся смартфон Galaxy Fold и новые модели серии Galaxy S.
Смартфон Galaxy Fold складывается по вертикали. Он оснащен внутренним экраном диагональю 7,3 дюйма и внешним диагональю 4,6 дюйма. Его можно использовать, когда смартфон сложен. Galaxy Fold поддерживает одновременную работу с тремя активными приложениями: два на внутреннем экране и одно на внешнем.
У смартфона шесть камер: три из них расположены на задней панели телефона, две — на внутренней стороне, еще одна — на лицевой. Кроме того, Galaxy Fold оснащен сканером отпечатка пальца; его разместили на боковой грани. Смартфон выйдет в 5G и LTE-версиях.
Мировые продажи Galaxy Fold начнутся 26 апреля. Смартфон будет стоить от 1980 долларов. Для предзаказа в России устройство будет доступно во втором квартале 2019 года; его стоимость для российского рынка пока не объявлена, сообщает РБК.
Фото: pixabay.com
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