Самолет в США потерял обшивку двигателя во время полета
1 декабря 2018 11:59
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Пассажирский самолет авиакомпании Frontier Airlines в США утратил обшивку двигателя во время полета и совершил экстренную посадку, пишут "Известия".
Как сообщает издание USA Today, авиалайнер Airbus 320 вылетел из аэропорта Лас-Вегаса в Тампу в пятницу около 07:00 по местному времени (18:00 по мск). На борту воздушного судна находился 171 пассажир и шесть членов экипажа.
Через несколько минут после вылета пассажиры увидели в иллюминатор, как у двигателя отходит обшивка, и вызвали бортпроводников.
Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт вылета. В результате инцидента никто не пострадал.
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