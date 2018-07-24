Самарцы смогут увидеть полное лунное затмение и противостояние Марса

174

24,3”

Жители Самары и области в ближайшую пятницу, 27 июля, смогут стать свидетелями полного лунного затмения и великого противостояния Марса. Они будут видны только при условии ясной погоды.Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле, планета выделится на небе оранжевой окраской и станет третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Такие противостояния Марса случаются в среднем раз в 15 или 17 летПродолжительность явления составит 1 час 44 минуты.Отметим, что 31 июля Красная планета сблизится с Землей на расстояние всего в 0,39 а.е. (или 57,8 млн. км). Из-за этого она будет сиять на земном небе как очень яркая красноватая звезда. При этом угловой диаметр диска Марса увеличится до, что, несомненно, сделает его весьма привлекательным объектом для любительских наблюдений в небольшой телескоп.