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Самарцы смогут увидеть полное лунное затмение и противостояние Марса

24 июля 2018 09:27
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Самарцы смогут увидеть полное лунное затмение и противостояние Марса
Правда, чтобы их рассмотреть, нужно ясное небо.

Жители Самары и области в ближайшую пятницу, 27 июля, смогут стать свидетелями полного лунного затмения и великого противостояния Марса. Они будут видны только при условии ясной погоды.
Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле, планета выделится на небе оранжевой окраской и станет третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры. Такие противостояния Марса случаются в среднем раз в 15 или 17 лет
Продолжительность явления составит 1 час 44 минуты.

Отметим, что 31 июля Красная планета сблизится с Землей на расстояние всего в 0,39 а.е. (или 57,8 млн. км). Из-за этого она будет сиять на земном небе как очень яркая красноватая звезда. При этом угловой диаметр диска Марса увеличится до 24,3”, что, несомненно, сделает его весьма привлекательным объектом для любительских наблюдений в небольшой телескоп.

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