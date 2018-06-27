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СМИ узнали о возможности увольнения Цукерберга с поста главы Facebook

27 июня 2018 09:54
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СМИ узнали о возможности увольнения Цукерберга с поста главы Facebook
На место Цукерберга инвесторы предлагают назначить независимого исполнительного директора.

Крупные инвесторы Facebook недовольны работой основателя соцсети Марка Цукерберга на посту председателя правления и намерены требовать его увольнения. Об этом сообщает Business Insider.

Известно, что суммарно инвесторы обладают акциями компании на $3 млрд. По данным портала, их все больше возмущает способ Цукерберга управлять Facebook, особенно на фоне недавних скандалов с президентскими выборами США и компанией Cambridge Analytica.

При этом, уверены инвесторы, сам Цукерберг является неприкосновенным в роли исполнительного директора и председателя правления из-за корпоративной структуры компании.

«У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное», — цитирует акционера Скотта Стингера агентство «РИА Новости».

На место Цукерберга инвесторы предлагают назначить независимого исполнительного директора.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. В 2016 году во время предвыборной кампании президента США Дональда Трампа она незаконно получила данные 50 млн аккаунтов в соцсети. А 8 июня администрация Facebook заявила, что публикации 14 млн пользователей, которые предназначались ограниченному кругу лиц, стали доступны широкой общественности, пишут "Известия".
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