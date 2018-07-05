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СМИ сообщили об угрозе срыва Евровидения в Израиле

5 июля 2018 08:53
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СМИ сообщили об угрозе срыва Евровидения в Израиле
Звукозаписывающая компания обвинила победительницу Евровидения-2018 Нетту Барзилай в плагиате.

Представители организации Universal Music направили предупредительное письмо авторам песни "Toy" Дорону Медали и Ставу Бегеру. Отмечается, что исполненная Барзилай композиция является плагиатом на композицию "Seven Nation Army" группы The White Stripes.

Издание подчеркивает, что подобное обвинение ставит под угрозу проведение Евровидения-2019 в Израиле. Согласно правилам конкурса, все композиции должны быть оригинальными, а в случае плагиата победителя дисквалифицируют.

Тем не менее большинство опрошенных Walla юристов полагают, что две стороны придут к компромиссу, а Universal начнет получать часть прибыли от песни.

В 2018 году в Евровидении победила представительница Израиля Нетта Барзилай. Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль проведет следующий конкурс в Иерусалиме. Организаторы Евровидения в ответ рекомендовали выбрать для проведения любой другой город, чтобы "не вызывать политических или иных споров", пишет РИА Новости.
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