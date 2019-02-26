Шакира предстанет перед судом в Испании за неуплату налогов
26 февраля 2019 13:56
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Общая сумма оценивается в 14,5 миллиона евро.
Певица Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов, сообщает агентство Europa Press.
По данным агентства, суд города Эсплугес-де-Льобрегат в Каталонии рассматривает шесть эпизодов неуплаты, связанных с певицей. Общая сумма оценивается в 14,5 миллиона евро.
По данным следствия, Шакира скрывала деньги через 14 компаний, расположенных в нескольких офшорных зонах.
Отмечается, что первое слушание назначено на 12 июня. Напомним, о том, что Шакиру обвиняют в неуплате налогов, стало известно в декабре 2018 года, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
Певица Шакира предстанет перед судом в Испании за уклонение от уплаты налогов, сообщает агентство Europa Press.
По данным агентства, суд города Эсплугес-де-Льобрегат в Каталонии рассматривает шесть эпизодов неуплаты, связанных с певицей. Общая сумма оценивается в 14,5 миллиона евро.
По данным следствия, Шакира скрывала деньги через 14 компаний, расположенных в нескольких офшорных зонах.
Отмечается, что первое слушание назначено на 12 июня. Напомним, о том, что Шакиру обвиняют в неуплате налогов, стало известно в декабре 2018 года, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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