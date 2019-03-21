Россиянин в США спас двух собак из ледяной воды
21 марта 2019 11:25
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Сибиряк Тимофей Юрьев нырнул в ледяную воду ради спасения двух лабрадоров в США. Об этом сообщил в четверг, 21 марта, «Пятый канал».
На прогулке возле озера Ирвингтон в Нью-Йорке Юрьев обнаружил рыдающую хозяйку двух лабрадоров, которые безуспешно пытались выбраться из проруби. Россиянин не раздумывая, разделся, бросился в воду и помог выбраться животным.
Отмечается, что мужчину научил технике плавания в холодной воде его дед — разведчик-фронтовик, пишут "Известия".
Фото: Пятый канал
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