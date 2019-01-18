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Российские ученые предупредили о риске столкновения астероида Апофиса с Землей

18 января 2019 09:15
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Российские ученые предупредили о риске столкновения астероида Апофиса с Землей
Он приблизится к Земле 13 апреля 2029 года.

«Апокалиптический» астероид Апофис, который ученые из NASA открыли в 2004 году, может упасть на Землю в 2068 году, а в 2029 году пройдет в десять раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны. Об этом говорится в докладе кафедры небесной механики Санкт-Петербургского государственного университета, который был подготовлен для московских Королевских чтений по космонавтике, проходящих в конце января.

«Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тыс. км (Луна удалена от Земли на 384 тыс. км)», — приводит выдержки из доклада «РИА Новости».

Отмечается, что данное сближение вызывает значительное рассеяние возможных траекторий, среди которых имеются траектории, содержащие сближение в 2051 году.

«Соответствующие резонансные возвраты содержат множество возможных на сегодня соударений Апофиса с Землей, наиболее опасное — в 2068 году», — подчеркивается в докладе.

Астероид Апофис был обнаружен в 2004 году. Его размер составляет 325 м. 9 января 2013 года Апофис прошел на расстоянии 14,46 млн км от Земли. Изначально ученые опасались, что к 2036 году небесное тело может изменить свою траекторию и столкнуться с поверхностью нашей планеты, что привело бы к возникновению цунами и масштабным разрушениям, пишут "Известия".
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