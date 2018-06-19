Росавиация раскрыла детали инцидента с самолетом саудовской сборной
19 июня 2018 13:37
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Росавиация сообщила детали инцидента, который произошел во время перелета сборной Саудовской Аравии из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, где у команды в среду должен состояться матч со сборной Уругвая. Речь идет о рейсе авиакомпании «Россия», пишет РБК.
По данным ведомства, инцидент произошел 18 июня в 21:03 мск при заходе самолета на посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. «При заходе на посадку произошло событие, связанное с нештатным режимом работы одного из двух маршевых двигателей, сопровождавшееся выбросом пламени из реактивного сопла», — сообщил РБК представитель Росавиации. В ведомстве добавили, что в сумерках это заметили и пассажиры, которые сняли его на камеры мобильных телефонов.
Из объяснений членов летного экипажа, как сообщил представитель Росавиации, следует, что изменений параметров работы двигателя, требовавших его отключения, на приборах в кабине экипажа не отмечалось. Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система его пожаротушения не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме, добавили в Росавиации.
«Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало», — сказал представитель ведомства.
В Росавиации подчеркнули, что данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как «инцидент». Ведомство пообещало расследовать обстоятельства и причины случившегося с участием всех заинтересованных сторон, включая разработчика и изготовителя двигателя.
Ранее инцидент прокомментировала авиакомпания «Россия». Там заявили, что на борту произошло нарушение штатной работы одного из двигателей, предварительно из-за попадания птицы. В авиакомпании заверили, что самолет совершил посадку на двух работающих двигателях в штатном режиме.
Об инциденте с самолетом, который вез сборную Саудовской Аравии к предстоящему матчу со сборной Уругвая в Ростов-на-Дону, стало известно вечером в понедельник, 18 июня. На официальной странице саудовской сборной в Twitter появилось сообщение, что команда успешно приземлилась в аэропорту Ростова после незначительной технической неисправности. Что это была за неисправность, в сообщении не уточнялось. На видеозаписи, появившейся в соцсетях, было видно, что из-под правого крыла вырывается пламя.
В сообщении Федерации футбола Саудовской Аравии уточнялось, что информация о пожаре не соответствует действительности и речь идет лишь о небольшом инциденте.
В среду, 20 июня, сборная Саудовской Аравии проведет на «Ростов Арене» свой второй матч в рамках чемпионата мира. Ее соперницей станет сборная Уругвая. В первом матче саудовцы потерпели поражение от российской сборной со счетом 0:5.
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