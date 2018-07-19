Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самаре отказались от досрочного капремонта нескольких многоквартирных домов
В Самаре отказались от досрочного капремонта нескольких многоквартирных домов
Бывшего самарского оперуполномоченного будут судить за мошенничество на 500 тысяч рублей
Бывшего самарского оперуполномоченного будут судить за мошенничество на 500 тысяч рублей
ЧМ-2018 сделал Россию привлекательной для иностранных туристов 11 городов, где проходил турнир, посетило в общей сложности 5 млн новых гостей.
ЧМ-2018 сделал Россию привлекательной для иностранных туристов
В администрации Самары зарплата уборщиков и вахтеров выросла на 100 рублей
В администрации Самары зарплата уборщиков и вахтеров выросла на 100 рублей
Самарская область стала одним из лидеров ПФО по количеству соглашений с Китаем
Самарская область стала одним из лидеров ПФО по количеству соглашений с Китаем
В Самарском университете открылась международная летняя школа, посвященная управлению наукоемкими технологиями.
В Самарском университете открылась международная летняя школа, посвященная управлению наукоемкими технологиями
Смертельное ДТП около Новокуйбышевска: столкнулись внедорожники Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado.
Смертельное ДТП около Новокуйбышевска: столкнулись внедорожники Mercedes и Toyota Land Cruiser Prado
Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах
Энергетики «Самарских распределительных сетей» выявили хищение электроэнергии в Шигонах
сегодня  Четверг, 19 июля, 13:26
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/07:
USD 62.9
0.46
EUR 73.13
-0.11
Искать
Новости /  В мире  

Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма

19 июля 2018 09:37
132
Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма
Ранее акции продлили до 23 июня 2019 года.

Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополю, сообщили в дипломатической службе ЕС.
В июне Евросоюз продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры в адрес Крыма и Севастополя, пишут РИА Новости.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
411
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
469
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
645
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2195
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2634
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1137
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1088
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1043
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2754
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1816
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2990
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
334
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на выставку собак
21 и 25 июля состоится всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Библиотеки из Тольятти и Новокуйбышевска участвуют в федеральном конкурсе профмастерства «Ревизор-2018»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда