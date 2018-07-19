Пять стран присоединились к санкциям Евросоюза против Крыма
19 июля 2018 09:37
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Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к санкциям Евросоюза в отношении Крыма и Севастополю, сообщили в дипломатической службе ЕС.
В июне Евросоюз продлил на год — до 23 июня 2019 года — ограничительные меры в адрес Крыма и Севастополя, пишут РИА Новости.
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