Пять комплектов наград разыграют на Олимпиаде 10 февраля
10 февраля 2018 10:34
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Первые пять комплектов медалей будут разыграны на Олимпиаде в Пхенчхане в субботу, 11 февраля.
На 10:15 мск запланирован старт лыжниц в скиатлоне, в нем примут участие россиянке Анастасия Седова, Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Алиса Жамбалова.
В 13:00 мск начнутся финальные заезды по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1,5 тыс м. За награды поборются российские шорт-трекисты Семен Елистратов, Павел Ситников и Александр Шульгинов, передает ТАСС.
В 14:00 мск стартуют заезды по конькобежному спорту среди женщин на дистанции 3 тыс м. В 12-й забег включена россиянка Наталья Воронина.
В 14:15 мск стартует женская спринтерская гонка (7,5 км) по биатлону.В ней заявлены Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева.
В 15:35 мск будет дан старт в прыжках на лыжах с трамплина среди мужчин. В финал прошли все четыре россиянина: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.
Торжественная церемония открытия Олимпиады состоялась 9 февраля, пишут "Известия".
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