Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями
15 октября 2018 13:44
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Внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган Маркл ждут ребенка, об этом сообщили в Кенсингтонском дворце.
«Их королевские высочества герцог и герцогиня Сассекские рады объявить, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, который появится на свет весной 2019 года», — говорится в сообщении.
Пара сейчас находится в Австралии в своем первом заграничном турне.
Ранее, 24 сентября, британский таблоид Ok! Magazine опубликовал на своей обложке фотографию Меган Маркл с заметно округлившимся животом. Сообщалось, что Маркл ждет двойню, но эти слухи не были подтверждены официально, а читатели вовсе отметили, что журналисты просто выбрали не самое удачное фото и ракурс.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились 19 мая. Церемония венчания прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Жениха сопровождал его брат — принц Уильям, а невесту — ее мать Дория Рэгланд. Отец Меган не смог присутствовать на свадьбе из-за проблем со здоровьем, пишут "Известия".
Фото: Global Look Press/Pool
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