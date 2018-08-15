При обрушении моста в Генуе погиб 31 человек
15 августа 2018 09:10
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Среди погибших при обрушении моста в Генуе оказались трое детей – восьмилетний мальчик и двое подростков 12 и 13 лет. Всего же, по последним данным, погиб 31 человек. Предстоит опознать тела пяти жертв трагедии. Об этом сообщает МВД Италии.
Накануне в Генуе обрушился мост, по которому проходит скоростная автомагистраль. В момент инцидента на нем находилось 35 легковых машин и три грузовика. Выдвинуто несколько версий случившегося: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста, о теракте официальные лица не заявляют.
Между тем, фотография зеленого грузовика, который остановился на краю обрушившегося моста в Генуе, стала одним из печальных символов трагедии в этом итальянском городе. Многие местные СМИ поместили этот кадр в качестве иллюстрации сообщений о ЧП.
В Генуе объявлен двухдневный траур по погибшим, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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