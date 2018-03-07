При крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров, а также прапорщики и контрактники
7 марта 2018 09:08
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Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС. В оборонном ведомстве отметили, что ни одного гражданского лица на борту не было. Всего в самолете находились 33 пассажира и шесть членов экипажа.
Российский военно-транспортный самолет потерпел крушение во вторник днем при заходе на посадку на сирийском аэродроме Хмеймим. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в российском военном ведомстве.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту катастрофы по статье “нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлёкшее тяжкие последствия”. Глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе выразил президент Владимир Путин, передает Радио Маяк.
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