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Президент Венесуэлы заявил о провале государственного переворота в стране

24 февраля 2019 10:14
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Президент Венесуэлы заявил о провале государственного переворота в стране
Он заявил о безрезультатных попытках оппозиции свергнуть законные власти Боливарианской республики.

Глава государства Николас Мадуро выступил перед сторонниками на митинге в центре Каракаса, где объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией.

Колумбийский МИД отзывает все грузовики с гуманитарной помощью от границы с Венесуэлой по соображениям безопасности, передает Радио Маяк.

Группа кораблей Военно-морских сил Венесуэлы остановила судно с гуманитарной помощью, следовавшее в Боливарианскую Республику из Пуэрто-Рико. По некоторым данным, сейчас судно остается в международных водах и ожидает дальнейших инструкций.

Ранее сообщалось, что шесть кораблей ВМС Венесуэлы, в том числе один фрегат, отправились на перехват судна с 250 тоннами сомнительного груза на борту. Группа радикалов атаковала с территории Бразилии венесуэльский погранпост в городе Пакарайма и подожгла автомобиль Национальной гвардии Венесуэлы. Нападавшие также бросали камни и палки в сотрудников Нацгвардии, которая в свою очередь применила слезоточивый газ.

Провокации в отношении Венесуэлы, связанные якобы с поставкой гуманитарной помощи, являются грубым и бесцеремонным вмешательством в отношения власти и общества Венесуэлы", заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сенатор подчеркнул, что "эти отношения – исключительный суверенитет Венесуэлы и ее народа". "Внимательно следим за развитием ситуации", отметил Косачёв.

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