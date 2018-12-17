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Представительница Филиппин завоевала титул "Мисс Вселенная"

17 декабря 2018 09:20
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Представительница Филиппин завоевала титул
Россиянка не вошла в двадцатку лучших.

Представительница Филиппин Катриона Грэй завоевала титул "Мисс Вселенная". 67-й международный конкурс красоты прошёл в Бангкоке. Почетное второе место заняла представительница Венесуэлы Стефани Гутьеррес. Корону победительнице этого года вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс, которая одержала победу на "Мисс Вселенная – 2017" в США.

Сначала жюри огласило всех претенденток на корону, затем выбрало 20 наиболее отличившихся и в итоге определило тройку лучших, среди которых оказались представительницы ЮАР, Венесуэлы и Филиппин.

Россию на конкурсе представляла жительница Чебоксар – обладательница титула "Мисс Россия – 2018", 18-летняя Юлия Полячихина, которая не вошла в двадцатку лучших, передает Радио Маяк.

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