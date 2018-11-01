Польская прокуратура проверяет украинскую компанию, создавшую игру про Освенцим
1 ноября 2018 12:31
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Прокуратура Варшавы начала расследование в отношении украинской компании Aliens Games, разрабатывающей игру про лагерь смерти Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Обращение в прокуратуру направил президент Института национальной памяти, заявивший о пропаганде нацизма в игре, сообщает издание Rzeczpospolita.
Действие игры происходит в концлагере, пользователь может выбрать, за какую сторону играть — за узника лагеря или за надсмотрщика из СС. Цель первого — бежать, а второй может назначать заключённых на работу, а также убивать их в газовых камерах. В итоге в игре присутствуют индивидуальные и массовые казни.
— Расследование проводится, оно находится на стадии сбора доказательств, — сообщил Rzeczpospolita пресс-секретарь варшавской прокуратуры.
Также и польский депутат Юзеф Бринкус направил запросы руководителям Минюста, Генпрокуратуры и МИД. В них он утверждает, что, несмотря на то что хотя официальным продюсером игры является украинская компания, её настоящими авторами являются россияне, и прежде всего некий Димитрий Дыбин из Одессы, много лет связанный с московской студией Studcinemafest. А создание этой игры является международной провокацией против Польши, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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