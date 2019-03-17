Подозреваемый в теракте в Новой Зеландии дважды посещал Турцию
17 марта 2019 11:33
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Подозреваемый в причастности к теракту в Новой Зеландии – 28-летний австралиец Брентон Таррант – дважды посещал Турцию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. При этом – с кем контактировал террорист в этой стране – сейчас выясняют турецкие спецслужбы. Пока Таррант единственный, кого обвинили в нападении на мечети в новозеландском Крайстчёрче. Жертвами атаки стали 50 человек, столько же были ранены. Россиян среди погибших жертв и пострадавших нет. Таррант – транслировал видео бойни в Интернет, а также – до нападения оставил националистический ксенофобский манифест.
Первоначально полиция задержала четырех подозреваемых. Позднее – трое из них были отпущены. Брентон Таррант арестован до 5 апреля. На эту дату назначено судебное заседание, передает Радио Маяк.
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