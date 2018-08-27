Победители Олимпийских игр живут меньше своих
27 августа 2018 09:34
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Доцент Университета Вирджинии Адам Ляйв выяснил, что серебряные призёры исторически переживали спортсменов, которые брали золото Олимпиады. Для этого он проанализировал данные с 1896 по 1948 год. Результаты опубликованы в ScienceDirect.
Так, в возрасте 80 лет около половины серебряных призёров, по сравнению с третью золотых победителей, были ещё живы. Отмечается, что и те и другие спортсмены были похожи по физическим характеристикам и способностям.
Учёные предположили, что золотые призёры зарабатывали больше, а более высокий доход, в свою очередь, коррелировал с длительностью жизни.
Примечательно, что серебряные призёры имели тенденцию добиваться более высокооплачиваемых профессий, чем победители, после окончания спортивной карьеры. Такие данные приводятся на основе анализа данных переписи Leive. Около 70% серебряных медалистов стали настоящими профи в другой области по сравнению с 20% обладателей золотых медалей. К слову, между бронзовыми призёрами и теми, кто оказался на четвёртом месте, разрыв тот же, пешет Лайф.
Фото pixabay.com
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