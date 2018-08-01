По факту убийства в ЦАР троих российских журналистов СКР возбудил уголовное дело
1 августа 2018 09:24
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СКР возбудил уголовное дело по факту убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Она добавила, что следователи готовы оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления, совершенного в отношении журналистов.
Ранее российский МИД сообщил, что два дня назад в Центральноафриканской Республике погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Их тела уже доставили в столицу республики Банги, где прошло опознание.
Как завила официальный представитель МИДе Мария Захарова, дипломаты работают с российскими правоохранительными структурами.
По словам Захаровой, российская сторона окажет всё необходимое содействие родственникам убитых и отправке тел на родину. Отмечается также, что дипмиссию не проинформировали о пребывании на территории республики российских журналистов, передает Радио Маяк.
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