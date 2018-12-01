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Новости /  В мире  

Песков рассказал о возможности проведения новой встречи между Трампом и Путиным

1 декабря 2018 10:01
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Песков рассказал о возможности проведения новой встречи между Трампом и Путиным
Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным.

"Встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно планировать только при обоюдном настрое, отсутствие такой встречи приводит к напряженности", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его информации, "в освободившееся время после отказа Трампа встречаться с российским лидером президент России проведёт встречу с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом".

Дональд Трамп заявил, что у него "очень хорошие отношения" с российским лидером Владимиром Путиным, а также выразил уверенность в том, что встреча глав двух государств состоится. Он рассказал об этом в интервью радиостанции "Голос Америки".

Ранее сам хозяин Белого дома отметил, что "принял решение об отмене запланированной встречи с Владимиром Путиным только из-за инцидента в Керченском проливе", передает Радио Маяк.
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