Пещера в Таиланде, из которой спасли детей, станет местом посещения туристов
11 июля 2018 09:47
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Пещера Кхао Луанг в Таиланде, из которой две недели не могли выбраться 12 школьников, станет местом посещения туристов. Об этом сообщает канал ABC News со ссылкой на местные власти. Пока они не уточняют, как именно собираются реализовать идею создания зоны для туристов в пещере, передает Радио Маяк.
Напомним, 23 июня пропали 12 школьников из футбольной команды и их 25-летний тренер. Оказалось, что они находятся в пещере Кхао Луанг и отрезаны от выхода из-за наводнения. Вывести из подземелья всех заблокированных удалось только накануне, спасатели провели сложнейшую операцию по эвакуации детей.
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