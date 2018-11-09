Первую в мире янтарную баню открыли в Литве
9 ноября 2018 10:06
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В литовской Паланге открыли баню, целиком отделанную янтарём, пишет Delfi. По данным издания, для украшения комнаты площадью 22 квадратных метра использовали три тонны драгоценного камня. Посетители уже назвали баню "пропавшей янтарной комнатой". В то же время сообщается, что такая роскошь не только вызывает восхищение, но и полезна для здоровья.
Местные банщики заверили, что нагретый до определённой температуры янтарь начинает выделять янтарную кислоту, которая помогает улучшить обмен веществ.
Кроме того, по их мнению, такой спа-сеанс успокаивает и снимает стресс. Внутри бани поддерживают температуру на уровне 45-48 градусов. Цена посещения около 3 евро. Правда, попасть в янтарную баню можно будет, только оплатив посещение всего комплекса – а это уже 14 евро, передает Радио Маяк.
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