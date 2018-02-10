Первой российской медалью на Олимпиаде стала бронза в шорт-треке
10 февраля 2018 21:22
432
Российские спортсмены завоевали первую медаль на Играх в Южной Корее, пишет РБК.
Семен Елистратов первым среди российских спортсменов завоевал медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане — он стал третьим на дистанции 1500 метров в шорт-треке.
Бронзовую медаль принес Елистратову результат 2 минуты 10,687 секунды. Результаты соревнований опубликованы на официальном сайте Олимпиады. Лучший результат показал корейский спортсмен Лим Хе Чун, серебро досталось Сьенки Кнегту из Голландии.
Елистратов завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, он многократный чемпион Европы в шорт-треке и чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 метров.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
535
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
572
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1824
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
619
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
614
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7389
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
430
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3512
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2022
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2450
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2343
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1967
Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года