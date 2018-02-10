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Первой российской медалью на Олимпиаде стала бронза в шорт-треке

10 февраля 2018 21:22
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Первой российской медалью на Олимпиаде стала бронза в шорт-треке
Шорт-трекист Семен Елистратов стал третьим на дистанции 1500 метров.

Российские спортсмены завоевали первую медаль на Играх в Южной Корее, пишет РБК.
Семен Елистратов первым среди российских спортсменов завоевал медаль на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане — он стал третьим на дистанции 1500 метров в шорт-треке.

Бронзовую медаль принес Елистратову результат 2 минуты 10,687 секунды. Результаты соревнований опубликованы на официальном сайте Олимпиады. Лучший результат показал корейский спортсмен Лим Хе Чун, серебро досталось Сьенки Кнегту из Голландии.

Елистратов завоевал золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, он многократный чемпион Европы в шорт-треке и чемпион мира 2015 года на дистанции 1500 метров.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости.
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