Пенсионеры-иностранцы смогут получить визу на пять лет в ОАЭ
17 сентября 2018 09:27
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ОАЭ введут специальные пятилетние визы для вышедших на пенсию иностранцев в возрасте от 55 лет. Об этом сообщает издание National.
Введение таких виз утверждено на заседании Совета министров ОАЭ. Ожидается, что они вступят в силу с 2019 года.
Для получения пятилетней визы пенсионеру-иностранцу нужно иметь в ОАЭ недвижимость стоимостью не менее двух миллионов дирхамов ($545 тыс.) или, например, сбережения в размере одного миллиона той же валюты ($272 тыс.), пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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