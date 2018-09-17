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Новости /  В мире  

Пенсионеры-иностранцы смогут получить визу на пять лет в ОАЭ

17 сентября 2018 09:27
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Пенсионеры-иностранцы смогут получить визу на пять лет в ОАЭ
Для этого им необходимо иметь в Объединённых Арабских Эмиратах недвижимость, сбережения или постоянный доход.

ОАЭ введут специальные пятилетние визы для вышедших на пенсию иностранцев в возрасте от 55 лет. Об этом сообщает издание National.

Введение таких виз утверждено на заседании Совета министров ОАЭ. Ожидается, что они вступят в силу с 2019 года.

Для получения пятилетней визы пенсионеру-иностранцу нужно иметь в ОАЭ недвижимость стоимостью не менее двух миллионов дирхамов ($545 тыс.) или, например, сбережения в размере одного миллиона той же валюты ($272 тыс.), пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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