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Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение

12 марта 2019 09:29
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Парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение
Причиной такого решения стала «катастрофическая ситуация» с электроснабжением, говорится в постановлении Национальной ассамблеи.

Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Венесуэлы по запросу лидера оппозиции Хуана Гуайдо объявила в понедельник режим чрезвычайного положения в республике из-за отключений электроэнергии на большей части ее территории. Об этом сообщило Agence France-Presse.

«Режим чрезвычайного положения объявляется на всей территории страны из-за катастрофической ситуации, сложившейся из-за перебоев подачи электроэнергии», — приводит агентство текст постановления парламента.

Ранее Гуайдо направил в Национальную ассамблею запрос о введении в стране режима чрезвычайного положения на 30 дней в связи с перебоями в электроснабжении, чтобы получить международную помощь для восстановления энергосистемы. Указ, предложенный политиком, также обязует «Вооруженные силы Венесуэлы мобилизовать все силы, необходимые для должной защиты объектов и сотрудников [государственной энергетической компании] Corpoelec».

Вечером 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без света. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. По словам жителей столицы, это самое длительное на их памяти отключение электроэнергии в городе. По сведениям Corpoelec, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся «американский империализм». Госдепартамент отверг эти обвинения, пишет ТАСС.

Фото: pixabay.com
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