Овечкин и «Кэпиталз» впервые в истории завоевали Кубок Стэнли
8 июня 2018 12:35
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл в пятом матче финала Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» и впервые в истории завоевал самый престижный хоккейный трофей. Россияне Овечкин и Кузнецов отметились результативными действиями в победной игре, пишет РБК.
Клуб «Вашингтон Кэпиталз» на гостевом льду обыграл «Вегас Голден Найтс» со счетом 4:3 и победил в серии до четырех побед (4–1), впервые в истории завоевав Кубок Стэнли.
Первый период команды начали аккуратно и вместе с тем сумбурно. В первые несколько минут игры ни один из клубов не смог завладеть преимуществом. Ближе к середине первой 20-минутки «Вегасу» удалось провести ряд опасных атак, после чего команда осталась в меньшинстве. Спецбригады большинства «Вашингтона» не смогли открыть счет в игре, однако капитану «столичных» Александру Овечкину удалось создать самый опасный момент в первом периоде. После щелчка россиянина шайба попала в штангу ворот Флери. Счет после первого отрезка игры открыт не был.
Основные события матча произошли во втором периоде, когда команды забили пять шайб. На четвертой минуте «Вашингтон» получил право на реализацию еще одного большинства, но забить не смог. Сразу после выхода пятого полевого игрока «рыцари» вошли в зону «Вашингтона», защитник «Вегаса» Дерик Энгелланд бросил по воротам Брэйдена Холтби, но шайба прошла выше и ударилась об оградительное стекло, после чего отскочила к россиянину Евгению Кузнецову. Тот отдал ее Тому Уилсону, который в свою очередь вывел Якуба Врану один на один с Марк-Андре Флери. Чех кистевым броском поразил дальнюю от себя девятку и открыл счет в игре.
Фото: Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports / Reuters
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
2476
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия
Библиотека №5 приглашает самарцев на интерактивную площадку "Русь, Россия, родина моя!" в сквере им. Ольги Санфировой