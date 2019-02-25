«Оскар» за лучший фильм у «Зеленой книги»
25 февраля 2019 12:58
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Главную награду на церемонии вручения «Оскаров» — за лучший фильм — получила «Зеленая книга» Питера Фаррелли.
Лучшим режиссером по версии Американской киноакадемии стал Альфонсо Куарон за фильм «Рома». Куарон также получил «Оскар» за операторскую работу, а «Рома» стал лучшим фильмом на иностранном языке.
Церемония вручения премий Американской киноакадемии прошла в 2019 году в 91-й раз. Впервые за много лет у церемонии не было ведущего, пишет "Медуза".
Фото: pixabay.com
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