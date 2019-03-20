Новый президент Казахстана вступил в должность
20 марта 2019 12:24
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Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента принес присягу народу Казахстана и вступил в должность президента страны, передает ТАСС. По окончании церемонии глава Центризбиркома республики вручил ему удостоверение главы государства. Токаев отметил, что продолжит курс первого президента Казахстана, его мнение будет иметь приоритетное значение в вопросах стратегического характера.
Токаев также предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан в честь Назарбаева, установить в городе памятник первому президенту и удостоить его звания "Народный герой". Помимо этого, новый глава государства предложил назвать централные улицы всех областных городов имнем Нурсултана Назарбаева. Его портреты останутся обязательным атрибутом в помещениях госслужащих.
Напомним, накануне Нурсултан Назарбаев в эфире республиканских телеканалов заявил, что с 20 марта прекращает свои полномочия в качестве главы республики, а их исполнение на оставшийся срок переходит к Токаеву, который до этого был председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана. Выборы в республике запланированы на 2020 год.
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