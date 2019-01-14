Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 14 января, 12:23
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 14/01:
USD 66.92
0.06
EUR 77.13
-0.08
Искать
Новости /  В мире  

Нобелевского лауреата лишили почётных званий за слова об уме темнокожих

14 января 2019 10:45
93
Нобелевского лауреата лишили почётных званий за слова об уме темнокожих
Один из первооткрывателей ДНК — Джеймс Уотсон в очередной раз заявил, что средний уровень интеллекта у разных рас отличается.

Лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона лишили всех почётных званий в лаборатории Cold Spring Harbor, которой он руководит. Об этом говорится на её официальном сайте.

Причиной таких мер стали высказывания 90-летнего учёного, прозвучавшие в начале документального фильма PBS. Уотсон сказал, что на генетическом уровне обусловлены различия среднего IQ у представителей европеоидной и негроидной рас.

— Высказывания доктора Уотсона заслуживают осуждения, не подтверждаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, её попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов, — заявили в лаборатории.

Биолога лишили званий почётного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя Cold Spring Harbor.

Надо сказать, доктора Уотсона уже не впервые обвиняют в расизме. В 2017 году он говорил о темнокожих то же самое и предрекал Африке плачевное будущее, пишет Лайф.

pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
461
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
646
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
858
3 января 2019  12:51
Подводим итоги 2018 года: культура Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Подводим итоги 2018 года: культура
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров.
Социум
780
2 января 2019  12:45
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
Как новогодние игрушки поменялись за 100 лет
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве.
Социум
1047
2 января 2019  12:12
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
В этом году на территории Самарской области начали свою работу 9 новых садов
Регион подводит итоги 2018 года.
Социум
683
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1471
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1280
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1629
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2005
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2185
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3414
Весь список

Мероприятия
Сегодня Самарская областная универсальная научная библиотека отмечает день рождения - 159 лет!
На площади Куйбышева состоялось открытие турнира "Золотая шайба"
В селе Сосновка на полигоне АВТОВАЗа проходит XXII "Гонка Чемпионов"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные