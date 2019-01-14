Нобелевского лауреата лишили почётных званий за слова об уме темнокожих
14 января 2019 10:45
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Лауреата Нобелевской премии Джеймса Уотсона лишили всех почётных званий в лаборатории Cold Spring Harbor, которой он руководит. Об этом говорится на её официальном сайте.
Причиной таких мер стали высказывания 90-летнего учёного, прозвучавшие в начале документального фильма PBS. Уотсон сказал, что на генетическом уровне обусловлены различия среднего IQ у представителей европеоидной и негроидной рас.
— Высказывания доктора Уотсона заслуживают осуждения, не подтверждаются наукой и никоим образом не отражают взгляды лаборатории, её попечителей, преподавателей, сотрудников и студентов, — заявили в лаборатории.
Биолога лишили званий почётного попечителя, заслуженного профессора имени Оливера Грейса и заслуженного руководителя Cold Spring Harbor.
Надо сказать, доктора Уотсона уже не впервые обвиняют в расизме. В 2017 году он говорил о темнокожих то же самое и предрекал Африке плачевное будущее, пишет Лайф.
pixabay.com
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