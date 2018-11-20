Немецкие СМИ объяснили, почему российские женщины лучше мужчин
20 ноября 2018 12:29
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Немецкое издание Eurasisches Mаgazin опубликовало статью, авторы которой, проанализировав некоторые факты из жизни россиян, пришли к выводу, что, возможно, именно женщины в России являются "сильным полом".
Правда, в издании полагают, что россиянки выбрали такую судьбу не совсем по своей воле. По мнению журналистов, во многом на эту ситуацию повлияли тяжёлые условия жизни: ведь ещё во времена СССР женщинами приходилось одновременно заниматься семейным бытом, воспитанием детей и ходить на работу.
При этом российские мужчины, пишут авторы статьи, от жизненных проблем всё чаще падают духом и пытаются найти утешение в алкоголе и табаке. А вот женщинам ничего не остаётся делать, кроме как продолжать бороться за счастье и успех.
Также россиянки чаще соблюдают традиции и больше дорожат семейными ценностями, нежели мужчины, умеют бороться за то, что важно для семьи, и отстаивают свои права, что также показывает их сильными личностями — считают в Eurasisches Mаgazin.
В конце статьи авторы заключают, что россиянки бьются стойко и решают проблемы с полной самоотдачей.
Ранее Лайф сообщал, что весьма созвучное заявление в своей статье сделала шведская журналистка Элин Йонсон, написав, что российские мужчины "ослабли", пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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