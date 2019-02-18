Немецкие СМИ лишили США статуса мирового лидера
18 февраля 2019 09:58
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Вопреки заверениям вице-президента США Майка Пенса на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, Вашингтон уступает позиции Москве и Пекину. Об этом написал немецкий журнал Der Spiegel.
Как уточняется, в ходе выступления в Мюнхене Пенс заявил, что при действующем президенте США Дональде Трампе страна "стала лидером свободного мира".
—С реальностью это имеет мало общего. Америка не лидирует — она сдаёт позиции, — отметили авторы статьи.
При этом они подчеркнули, что на самом деле страну опережают Россия, Китай и даже Иран, в то время как США переживают самый глубокий кризис трансатлантических отношений за всю свою историю, пишет Лайф.
От внимания журналистов не укрылась и реакция европейских лидеров на слова Пенса.
Как сообщается в статье, вице-президента слушали "с каменными лицами", понимая, что американское видение не совпадает с международными представлениями о партнёрстве.
— Им было ясно, что, в понимании Пенса, является американским лидерством: один раздаёт приказы, а другие их выполняют, — заметили в статье.
Фото: pixabay.com
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