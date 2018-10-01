Не менее 2 тысяч человек могли погибнуть из-за схода селя в Индонезии
1 октября 2018 09:19
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Не менее 2 тысяч человек могли погибнуть из-за схода селя в Индонезии. Как пишет газета "Джакарта пост", расположенный на юге от города Палу в провинции Сулавеси населенный пункт оказался практически полностью накрыт потоками лавы, которые образовались после землетрясения и цунами. Спустя два дня никакой информации о двух тысячах местных жителей не поступало. Газета со ссылкой на спасателей также указывает, что подобных населенных пунктов вокруг города Палу несколько, поэтому число жертв может стремительно расти.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Землетрясение стало причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. По последним данным, погибли более тысячи двухсот человек, сотни получили тяжелые ранения. Разрушены тысячи домов, гостиниц, торговых центров, передает Радио Маяк.
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