Я нашел ошибку
Главные новости: 
В областном правительстве пояснили, что размер выплаты был установлен на основе оклада чиновника.
Названа сумма "золотого парашюта" замгубернатора Воронежской области
Ограничение по его статусу в совете директоров продлится 3 года.
Илон Маск уволен с поста главного директора Tesla и оштрафован на $20 млн
Женщина отобрала у 15-летней дочери телефон, который ей подарил папа на Рождество.
Мама хотела проучить дочь, отобрав у неё телефон, но оказалась за решёткой
Президент отметил, что артистка по праву пользуется любовью поклонников театра и кино в нашей стране.
Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 93-летием
По последним данным индонезийских властей, в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на острове Сулавеси погибли 832 человека. Высота волны достигала 6 м, поисково-спасательная операция продолжается.
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило 800 человек
Пострадавшие были переданы врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации.
Под Сызранью, "четырнадцатая" врезалась в попутный автобус, водителя и пассажира из легковушки доставали спасатели
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек Речь идёт о жертвах только в городе Палу.
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии достигло 420 человек
В Тольятти водителю, ранее лишенному прав, грозит уголовное наказание
В Тольятти водителю, ранее лишенному прав, грозит уголовное наказание
сегодня  Воскресенье,30 сентября, 16:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +10 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 30/09:
USD 65.59
-0.25
EUR 76.23
-0.81
Искать
Новости /  В мире  

Названы самые опасные пляжи планеты

30 сентября 2018 11:20
287
Названы самые опасные пляжи планеты
Портал The Travel рассказал о курортах, на которые точно не стоит ехать тем, кто избегает рисков для жизни.

На первых строчках в рейтинге — побережья, кишащие акулами. Это прежде всего курорт Гансбай в ЮАР. Здесь туристов погружают в клетках под воду в тех местах, где много морских хищников, а также катают на лодках поблизости от животных, которые могут напасть в любой момент. Кроме того, акулы поджидают пловцов и сёрферов у берегов Нью-Смирна-Бич во Флориде и возле острова Реюньон в Индийском океане. Здесь уже произошло несколько трагических случаев.

Среди самых жутких мест отдыха — пляж Дарвин в Австралии и остров Рамри в Бирме. Там в мангровых зарослях прячутся крокодилы до шести метров в длину. И это при том, что даже при меньших размерах они с лёгкостью могут расправиться с любым человеком. Бирма до сих пор помнит страшные события во время Второй мировой войны, когда крокодилы растерзали несколько сотен японских солдат, которые застряли в болотах, отступая под натиском англичан.

А вот, к примеру, добро пожаловать на остров Кеймада-Гранди в Бразилии: там на каждый квадратный метр приходится до пяти гадюк. Они с одинаковым коварством атакуют и путешественников, и местных жителей. За свою жизнь всерьёз опасаются и в Квинсленде (Австралия). Там люди давно поняли: если уж очень хочется пойти на пляж, то точно не стоит брать с собой детей — и всё из-за тех же змей, а ещё медуз, которыми регулярно бывает заполнено всё побережье.

В некоторых местах опасность исходит вовсе не от крупных животных. Не очень хочется плавать в море на пляже Рипалс-Бей в Гонконге, зная, что там в отравленной отходами со стройплощадок воде плодятся ядовитые водоросли и бактерии. Не повезёт и тем, кто наглотается воды у острова Пели в Канаде: из-за токсичных микробов возникают проблемы с кожей и болит желудок.

А на пляже Калангут в Гоа явной угрозы жизни и здоровью нет, но своеобразные, если не сказать "жуткие", впечатления гарантированы. Ежедневно там пасутся целые стада священных для индийцев животных — коров. Со всеми очевидными последствиями, пишет Лайф.

Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
671
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15610
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
718
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
936
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
901
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
1203
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
875
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
922
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1950
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1384
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1541
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1497
Весь список

Мероприятия
Курсанты первого года обучения Самарского юридического института ФСИН России приняли присягу
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
С 28 сентября по 10 декабря в Самаре пройдёт IV Международный фестиваль «Французская осень»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда