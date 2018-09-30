Названы самые опасные пляжи планеты
30 сентября 2018 11:20
287
На первых строчках в рейтинге — побережья, кишащие акулами. Это прежде всего курорт Гансбай в ЮАР. Здесь туристов погружают в клетках под воду в тех местах, где много морских хищников, а также катают на лодках поблизости от животных, которые могут напасть в любой момент. Кроме того, акулы поджидают пловцов и сёрферов у берегов Нью-Смирна-Бич во Флориде и возле острова Реюньон в Индийском океане. Здесь уже произошло несколько трагических случаев.
Среди самых жутких мест отдыха — пляж Дарвин в Австралии и остров Рамри в Бирме. Там в мангровых зарослях прячутся крокодилы до шести метров в длину. И это при том, что даже при меньших размерах они с лёгкостью могут расправиться с любым человеком. Бирма до сих пор помнит страшные события во время Второй мировой войны, когда крокодилы растерзали несколько сотен японских солдат, которые застряли в болотах, отступая под натиском англичан.
А вот, к примеру, добро пожаловать на остров Кеймада-Гранди в Бразилии: там на каждый квадратный метр приходится до пяти гадюк. Они с одинаковым коварством атакуют и путешественников, и местных жителей. За свою жизнь всерьёз опасаются и в Квинсленде (Австралия). Там люди давно поняли: если уж очень хочется пойти на пляж, то точно не стоит брать с собой детей — и всё из-за тех же змей, а ещё медуз, которыми регулярно бывает заполнено всё побережье.
В некоторых местах опасность исходит вовсе не от крупных животных. Не очень хочется плавать в море на пляже Рипалс-Бей в Гонконге, зная, что там в отравленной отходами со стройплощадок воде плодятся ядовитые водоросли и бактерии. Не повезёт и тем, кто наглотается воды у острова Пели в Канаде: из-за токсичных микробов возникают проблемы с кожей и болит желудок.
А на пляже Калангут в Гоа явной угрозы жизни и здоровью нет, но своеобразные, если не сказать "жуткие", впечатления гарантированы. Ежедневно там пасутся целые стада священных для индийцев животных — коров. Со всеми очевидными последствиями, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
671
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15610
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
718
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
936
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
901
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1203
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
875
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
922
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1950
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1384
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1541
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1497
Мероприятия