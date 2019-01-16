Названы профессии, находящиеся под угрозой исчезновения
16 января 2019 13:10
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Роботы могут привести к исчезновению двух одних из самых распространённых профессий — водителя и продавца. Этот прогноз в эфире телеканала "Культура" сделал глава представительства Singularity University (Университет сингулярности) в Москве Евгений Кузнецов.
— Под возможное вытеснение роботами попадают большей частью профессии, связанные со средним уровнем квалификации, при этом достаточно узкой специализации, — объяснил Кузнецов.
Он заметил, что сейчас продавцы и водители являются одними из самых быстро роботизируемых профессий в мире. По оценке Кузнецова, эта работа в ближайшие 5–10 лет может полностью перейти от людей к роботам.
Ранее сообщалось, что Национальная служба здравоохранения Англии начинает масштабный эксперимент по внедрению робототехники в медицину. В его рамках планируется заместить большую часть людей-врачей андроидами, пишет Лайф.
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