Названы претенденты на роль следующего Джеймса Бонда
20 февраля 2019 09:59
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Издание The Mirror назвало претендентов на роль Джеймса Бонда в новом фильме, пишут "Известия".
Главным кандидатом назван британский актер Том Хиддлстон.
На втором месте в рейтинге вероятных «новых Бондов» оказался звезда сериала «Тайны Смолвиля» Джастин Хартли.
Замкнул тройку лидеров Ричард Мэдден, сыгравший в «Игре Престолов» и «Медичи».
Как пишет издание, чуть меньше шансов на участие в бондиане имеют, сыгравший князя Андрея Болконского в сериале «Война и мира» Джеймс Нортон и известный по фильмам «Тор» темнокожий актер Идрис Эльба.
Фото: pixabay.com
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