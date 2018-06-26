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Новости /  В мире  

Названы города, в которых дороже всего жить иностранным специалистам

26 июня 2018 14:29
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Названы города, в которых дороже всего жить иностранным специалистам
В этом году больше всего экспатам придется платить в Гонконге, а меньше всего — в Ташкенте.

В текущем году самым дорогим для приезжих иностранных специалистов городом стал Гонконг. Это следует из рейтинга, составленного исследовательской компанией Mercer. Москва заняла в нем 17-ю позицию.

Расчет относительной дороговизны уровня жизни компания ведет на основе цен на 200 разного рода товаров и услуг, в том числе стоимости жилья, еды, транспорта и одежды с учетом курса доллара к местной валюте. В этом году лидирующие позиции в рейтинге заняли азиатские города. Вслед за Гонконгом, на втором месте, идет Токио, на четвертом — Сингапур и на пятом — Сеул.

Среди европейских городов самым дорогим для иностранцев стал швейцарский Цюрих, занявший третью строчку. В топ-10 также вошел еще один швейцарский город — Берн. Как отмечает Mercer, почти все европейские города поднялись в рейтинге из-за укрепления курса местных валют, в том числе евро, к доллару. Так, Париж улучшил позицию на 28 строчек с прошлого года, заняв 34-е место. За год жизнь для экспатов сильнее всего подорожала в Мадриде (64-е место), на 47 пунктов, пишет РБК.

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