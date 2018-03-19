Названный виновным в крушении Boeing MH17 летчик совершил самоубийство
19 марта 2018 10:34
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На Украине покончил с собой исполняющий обязанности начальника николаевского аэропорта и бывший боевой летчик 299-й бригады тактической авиации Владислав Волошин, которого ранее СМИ называли причастным к крушению боинга Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines в Донбассе. Об этом пишет местное издание «Николаевские новости» со ссылкой на полицию Николаевской области Украины. О гибели Волошина также сообщает портал Николаевска 0512.ua со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как сообщается на сайте местных правоохранительных органов, в воскресенье, 18 марта, в своей квартире совершил самоубийство 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий. По данным полиции, он покончил с собой, когда его семья была дома. Ее члены вызвали пострадавшему скорую помощь, он был госпитализирован, но скончался в больнице. По факту произошедшего полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство», «как того требует процедура в подобных случаях», отмечается в сообщении украинских правоохранителей.
Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года. В результате все находившиеся на борту 283 пассажира и 15 членов экипажа погибли, пишет РБК.
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