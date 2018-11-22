Наша галактика Млечный Путь может взорваться
22 ноября 2018 11:46
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Учёные из Сиднейского университета выяснили, что в созвездии Наугольника удалось обнаружить двойную звёздную систему, способную взорваться в ближайшем времени. Как отмечается в журнале Nature, взрыв может произвести "ударную волну" из гамма-лучей, которые могут достать до самых отдалённых точек в галактике Млечный Путь.
Отмечается, что система находится примерно в 8 тыс. световых годах от Земли — благодаря этому обстоятельству планеты земной группы будут в относительной безопасности, когда двойная звезда всё-таки взорвётся. При этом остаточное излучение должно быть частично погашено озоновым слоем Земли. Ближайшие звёздные скопления, согласно расчётам учёных, могут навсегда испариться при взрыве с температурой в несколько сотен миллионов градусов, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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